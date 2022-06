Mafia: Donato, arresto candidati conferma nostri timori

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - "Un secondo arresto nelle liste del centrodestra è un pessimo segnale che purtroppo conferma appieno i timori di ingerenze mafiose nel voto per il sindaco ed il Consiglio comunale di Palermo" lo afferma la candidata a sindaco della lista Rinascita Palermo, Francesca Donato.

"La scelta dei candidati di lista - prosegue Donato - non può trascurare il vaglio accurato del profilo etico e morale della persona. Se questa attenzione viene meno per la foga di accaparrarsi soggetti capaci di portare voti ad ogni costo, il risultato è che si consegna l'amministrazione della città a individui potenzialmente pericolosi".

L'Europarlamentare in corsa per Palazzo delle Aquile lancia poi un appello: "invito gli elettori tutti a ponderare bene il voto non solo nella scelta del sindaco, ma soprattutto della lista, scegliendo fra quelle che hanno selezionato i candidati con cura e fra persone pulite senza ombra di dubbio" conclude. (ANSA).