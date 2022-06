Danza: diffusione e promozione, convegno nazionale a Catania

(ANSA) - CATANIA, 09 GIU - I temi del rapporto centro-periferie e il riequilibrio territoriale per una diffusione organica delle attività di promozione, produzione e sostegno della danza. Sono i temi del convegno nazionale di produzione della danza che si terrà a Catania l'11 e il 12 giugno in occasione del ventennale della fondazione di Scenario Pubblico, uno dei quattro centri nazionali di produzione della danza, e curato Cresco- Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea. Il tema dei lavori sarà "Una danza più in equilibrio - Visioni, idee e proposte per uno sviluppo organico della danza in Italia" e coinvolgerà operatori, artisti e studiosi che si confronteranno, dal vivo, sulle possibili politiche di coesione del settore in Italia.

Previsti diversi tavoli di confronto: danza e territori verso nuove centralità, riequilibrio territoriale e leggi regionali, distribuzione della danza in Italia, welfare culturale e generativo nel rapporto pubblico/privato, buone pratiche, programmazione della danza e coproduzione trasversale.

Un'attenzione particolare viene data alla situazione dell'arte coreutica al Sud. Animatori dei tavoli e del dibattito sono direttori di festival, compagnie e teatri e curatori artistici, docenti universitari, artisti, rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private "In quanto unico centro nazionale di produzione della danza attivo nel Meridione - afferma Roberto Zappalà, fondatore e direttore artistico di Sp/Czd - abbiamo sentito il dovere e la responsabilità di promuovere un convegno che portasse ad una riflessione a 360 gradi al fine di evidenziare criticità e soprattutto nuove opportunità in termini di qualità e diffusione della danza contemporanea nelle regioni del Sud" (ANSA).