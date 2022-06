Mostre: 'Umiltà e splendore', arte dei Cappuccini a Taormina

(ANSA) - TAORMINA, 08 GIU - A Taormina, nei due piani di Palazzo Ciampoli, apre al pubblico dal 14 giugno la mostra "Umiltà e splendore. L'arte nei conventi cappuccini del Valdemone tra Controriforma e Barocco". Sarà visitabile, con ingresso gratuito, fino al 14 settembre. E' organizzata e prodotta dal Parco archeologico Naxos Taormina con la Soprintendenza di Messina, cui è affidata la responsabilità scientifica, e promossa dalla provincia dei Frati Minori Cappuccini della Città dello Stretto e dall'associazione Intervolumina. Sono circa trenta le opere esposte, comprese cinque grandi pale d'altare, di non facile movimentazione, che provengono dalle chiese cappuccine di alcuni centri collinari della Sicilia nordorientale e dall'entroterra etneo.

"La mostra di Palazzo Ciampoli, nelle due parole "Umiltà e Splendore" - afferma l'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà - esprime la bellezza semplice e immediata dell'arte sacra custodita nei conventi dei Cappuccini. Un'esposizione unica sia per la qualità delle tele esposte che per gli interventi di restauro e le rivelazioni che il temporaneo asporto dai siti originari ha consentito.

Iniziativa strategica di grande respiro che apre alla conoscenza di un importante spaccato artistico del Valdemone, nel periodo a cavallo del Barocco".

"Siamo particolarmente orgogliosi - spiega la direttrice del Parco Naxos Taormina, Gabriella Tigano - di aver prodotto questa mostra sull'arte nei Conventi Cappuccini. E' un progetto unico e irripetibile che consentirà di avere riuniti capolavori semisconosciuti o addirittura mai esposti al pubblico provenienti da eremi remoti, chiese raramente aperte, sacrestie, magazzini dei musei. Una grande opportunità di studio e approfondimento per gli storici dell'arte, che potranno esaminare da vicino opere mai pubblicate o definire con certezza attribuzioni ad autori del tempo; ma anche un'occasione per fare un check-up sullo stato di conservazione di tele e pale d'altare perfezionare interventi di restauro o programmarne nuovi per garantire anche alle future generazioni la possibilità di godere del grande patrimonio artistico della Sicilia". (ANSA).