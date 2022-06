Armao, al Pe importante voto sul futuro delle isole Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 03 GIU - "L'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo costituisce una rilevante opportunità per il rafforzamento del percorso di coesione economica, sociale e territoriale per le isole". E' quanto sottolinea Gaetano Armao, vicepresidente e assessore al bilancio della Regione Siciliana, e membro Comitato europeo delle regioni in una lettera inviata a tutti gli eurodeputati italiani in vista del voto sulla risoluzione "Isole e politica di coesione: situazione attuale e sfide future" previsto per la settimana prossima a Strasburgo.

"Le Regioni insulari europee, periferiche ed ultraperiferiche, hanno una popolazione superiore a 20 milioni di abitanti, distribuiti su circa 2.400 isole appartenenti a 13 paesi, che rappresentano il 4,6% della popolazione dell'Ue. Il nostro è il Paese col più alto numero di cittadini insulari d'Europa (oltre 6,5 milioni), e la Sicilia è la più grande tra queste Regioni", continua il vicepresidente.

"Rimettere al centro dell'agenda politica europea sulla coesione la questione insulare e imporre una nuova parametrazione degli interventi comunitari su fisco, trasporti, ambiente, energia, salute, istruzione e formazione, turismo, migrazioni, sport, rifiuti, ma soprattutto digitale, rafforzando il percorso intrapreso in Italia", conclude Armao annunciando che una delegazione delle isole europee, della quale farà parte la Regione Siciliana, sarà presente a Strasburgo, martedì, in occasione del voto finale. (ANSA).