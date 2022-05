Musei: a Partanna il nuovo allestimento del Castello Grifeo

(ANSA) - PARTANNA, 29 MAG - Un nuovo percorso immersivo che abbina la storia ai racconti, per immagini e audio, con schermi digitali. È il nuovo allestimento del Castello Grifeo di Partanna, inaugurato ieri sera alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dell'Assessore dei beni culturali Alberto Samonà e del Principe Giuseppe Grifeo. Quattro sezioni ridisegnate del Direttore del Parco Bernardo Agrò, a partire da quella archeologico-preistorica che accoglie i reperti di età compresa fra il Paleolitico e il Neolitico provenienti, in larga parte, dall'area archeologica di Contrada Stretto Partanna e da alcune necropoli del territorio belicino.

Per scelta ambienti in penombra e teche illuminate a led che danno risalto e valore ai reperti in mostra, compreso il cranio trapanato, con un ampio foro occipitale praticato mentre il soggetto era in vita. Secondo ricerche storiche consisteva in una primordiale pratica magico-chirurgica probabilmente utilizzata per curare malattie mentali.

La sezione di arte medievale e moderna accoglie dipinti e affreschi: tra questi il portale d'ingresso della 'Sala del Trono', sormontato da un bassorilievo marmoreo opera di Francesco Laurana che ebbe bottega a Partanna nel 1468. C'è anche la sezione casa-museo dove sono presenti gli arredi della famiglia Adragna che testimoniano la vita nel Castello tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, comprese le antiche scuderie dove si trovano botti monumentali e antichi palmenti per la produzione del vino, realizzata in collaborazione con Iter Vitis, l'itinerario internazionale riconosciuto dal Consiglio d'Europa.

Una quarta sezione accoglie una raccolta di oggetti di carattere etno-antropologico che testimoniano momenti di vita e ritualità della comunità nel tempo. Quest'ultimo spazio è stato allestito con la collaborazione di alcune associazioni culturali. (ANSA).