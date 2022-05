Sicilia: Boldrini, difficile non firmare sostegno a Fava

(ANSA) - CATANIA, 28 MAG - "Era difficile non firmare l'appello a sostegno di Claudio Fava, soprattutto se uno lo conosce. E io lo conosco da anni. E da anni apprezzo il suo lavoro, un lavoro che declina il pensiero con le esigenze delle persone, con la capacità politica di tradurre tutto questo in atti parlamentari". Così Laura Boldrini a Catania conversando con i cronisti sugli scenari regionali siciliani "Alla Regione Siciliana - aggiunge l'ex presidente della Camera dei deputati - Claudio ha fatto opposizione in modo molto efficace oltre ad aver guidato eccezionalmente la commissione antimafia regionale. In un momento in cui sentiamo ritornare in voga nomi che ci inquietano e che pensavamo appartenere al passato, nomi che non fanno onore a questa terra, io dico che occorre proprio andare dall'altra parte. La parte opposta, la più opposta possibile. Quella di Claudio Fava. E quindi - sottolinea Laura Boldrini - mi è sembrato giusto sostenere una candidatura libera, di un uomo legatissimo a questa terra, che conosce i problemi e che si batte per una prospettiva altra rispetto a quella che alcuni, come Lagalla, offrono" (ANSA).