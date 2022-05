Libri: Laura Boldrini in Sicilia per "Questo non è normale"

(ANSA) - PALERMO, 28 MAG - Tour in Sicilia di Laura Boldrini, ex Presidente della Camera, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, per illustrare i contenuti del suo libro 'Questo non è normale-come porre fine al potere maschile sulle donne', edito da edizioni Piemme. Fatti, testimonianze, storie che fotografano il modello patriarcale, le discriminazioni e i pregiudizi di tutti i giorni di cui sono vittime le donne, in ogni ambito della nostra società.

"Nonostante alcuni traguardi sulla carta, le leggi, i diritti riconosciuti e l'impegno di militanti e associazioni femministe, troppo spesso mogli, compagne, amiche, colleghe continuano a restare gregarie, subalterne, ininfluenti. E questo non è normale", afferma Laura Boldrini.

Dopo la tappa di ieri pomeriggio al Museo Civico di Castello Ursino di Catania, dove l'autrice ha conversato con Graziella Priulla, oggi sabato 28 maggio, alle ore 18.30, Laura Boldrini è al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate di Caltanissetta.

dove dialogherà con l'autrice la giornalista Ivana Baiunco.

Domenica 29 maggio, alle ore 18, Laura Boldrini sarà all'Istituto Wigner-San Francesco, 'Fondazione Ettore Majorana' di Erice. Dialogheranno con l'autrice la dirigente scolastica Pina Mandrina e la giornalista Jana Cardinale.

Lunedì 30 maggio, alle ore 11, si svolgerà un incontro tra Laura Boldrini e studenti alla sala convegni dell'Istituto Florio di Erice. Il tour siciliano di presentazione del libro 'Questo non è normale' si concluderà a Palermo, nella Villa Filippina in piazza San Francesco di Paola, alle ore 18.

Dialogheranno con l'autrice i giornalisti Valentina Loiero e Franco Nuccio. Modererà la giornalista Elvira Terranova. (ANSA).