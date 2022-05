Musica:Fondazione Federico II,concerto dedicato a Nina Siciliana

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - "Donna gentile e leggiadra, bellissima sopra tutte le altre del suo tempo e della sua Nazione, e che fu la prima femmina che s'abbia notizia che poetasse in lingua volgare". Così scrisse Vincenzio Nannucci nel 1838 nel "Manuale della Letteratura del primo secolo della lingua italiana" riferendosi a Nina Siciliana, che visse nel XIII secolo in Sicilia ed è considerata infatti la prima donna a poetare in volgare. A lei è dedicato un concerto che si terrà ai Giardini di Palazzo Reale il 27 maggio alle 20 con Josè Luis Pastor, uno dei massimi specialisti al mondo in corde pizzicate medievali. I brani saranno introdotti dall'attrice palermitana Gisella Vitrano.

"Ancora una volta - afferma il presidente della Fondazione Federico II Gianfranco Miccichè - la Fondazione mette al centro il ruolo della donna. Lo abbiamo già fatto con Santa Rosalia, Adelasia, Sofonisba".

"Nina Siciliana - dice Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II - fu legata alla corte di Federico II di Svevia. Una 'donna-angelo' rivoluzionaria che ribaltò gli schemi dell'amore cortese. Ugo Foscolo la definì la nuova Saffo". (ANSA).