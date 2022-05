A Palermo il Festival internazionale delle Birre artigianali

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Al via a Palermo da domani giovedì 25 maggio a domenica 29 maggio, a Villa Filippina, Il Festival Internazionale delle Birre Artigianali Beer Bubbles. Quattro giorni di degustazioni, musica e workshop. Una manifestazione nata nel 2016 e capace di toccare le 50mila presenze giornaliere nelle edizioni precedenti. I maestri birrai In un'area di 18mila metri quadrati, diversi produttori locali, nazionali e internazionali metteranno in vetrina le birre artigianali con il loro stand. Tra i birrifici ci saranno tre big della birra artigianale italiana: Agostino Arioli del Birrificio Italiano, Giampaolo Sangiorgi del Birrificio Lambrate e Alessio Selvaggio del Birrificio Croce di Malto. Tre protagonisti del settore che negli anni, per primi, hanno insidiato le multinazionali della birra industriale. Ci sarà anche Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, il massimo esperto di birra in Italia, che guiderà i visitatori dietro le quinte del settore. Tra i produttori siciliani saranno presenti Alveria, Ballarak, Rock Brewery ed Epica, ma merita una menzione speciale birrificio belga Brussels Beer Project (beerproject.be), portato avanti da una squadra dove spiccano le birraie specializzate. Nell'ambito del Festival sono previste degustazioni e workshop . La birra sarà accompagnata da prodotti di street food e da un angolo dedicato alle eccellenze agroalimentari siciliane, con cinquanta piccole e medie imprese, che in questa edizione occuperanno un'area Expo con degustazioni gratuite. All'interno della manifestazione, in partenariato con il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali e Scienze e tecnologie agroalimentari dell'Università di Palermo e con il consorzio delle Denominazioni di origine siciliana, sono programmati anche 11 workshop gratuiti e su prenotazione, organizzati da esperti del mondo accademico e del settore, grazie al sostegno dell'assessorato regionale all'Agricoltura.

Tra i laboratori uno sarà dedicato all'accostamento tra la birra e vino e al dialogo tra questi due mondi. (ANSA).