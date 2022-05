Falcone: a Trapani il murale dello street artist Ozmo

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il volto di Giovanni Falcone, dietro di lui l' immagine della Giustizia che rimanda a Canova, e il futuro lasciato immaginare dallo sguardo sorridente del magistrato. Così lo street artist rende celebra il giudice simbolo della lotta contro la mafia con il murale realizzato a Trapani sulla facciata di un condominio in via Platamone, inaugurato oggi nel trentennale della strage di Capaci.

Il progetto, realizzato nella piazza principale accanto alle principali sedi istituzionali, è stato prodotto dal Rotary Club della città, di cui Falcone fu tesoriere nel 1970, a cura di Annalisa Ferraro. ''Realizzare un' opera pubblica che sia un simbolo e toccare una figura importante come Falcone è stata una grande sfida - ha detto l' artista - . La cosa difficile è consolidare questa immagine e spingerla verso il futuro. Il giudice che guarda verso sinistra è tratto da una immagine storica in bianco e nero, ricolorata con le nuove tecnologie per iniettare nuova vita a questa figura simbolica''. Trenta anni fa, è stato ricordato, un' opera del genere su un edificio privato sarebbe stata impensabile. ''Più viene visto e rappresentato, più un simbolo assume potere e significato - spiega Ozmo - . L' intento è stato attualizzare il sacrificio di Falcone. Ho ripreso il simbolo neoclassico canoviano ma ho reso non perfettamente allineati i piatti della bilancia proprio perché la vera giustizia non è quella terrena ma soltanto quella divina''. Ozmo, nome d'arte di Gionata Gesi, è nato a Pontedera (Pisa) nel 1975. Dopo gli studi all'Accademia delle Belle Arti di Firenze e il trasferimento a Milano si è affermato come uno dei pionieri della street art italiana, entrando nelle collezioni di diversi musei pubblici. All' estero ha realizzato interventi a Shanghai, San Francisco, New York, Miami, Chicago, Baltimora, Londra, Berlino, Parigi, Mosca, San Paolo, La Habana, Beirut. Nel 2019 è stato il primo artista incaricato di realizzare un intervento di arte urbana sulla parete esterna di un tribunale, a Rieti. (ANSA).