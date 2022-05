Falcone:ministro Cartabia visita casa del beato Pino Puglisi

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - Dopo la visita al Centro Padre Nostro del beato Pino Puglisi, Marta Cartabia, ministro della giustizia, accompagnata dal presidente Maurizio Artale e dai volontari, ha voluto visitare la casa che si trova in una piazzetta che oggi porta il suo nome (prima dedicata ad Anita Garibaldi) dove viveva padre Pino Puglisi, il parroco della chiesa di San Gaetano, nel quartiere Brancaccio, ucciso dalla mafia nel settembre del 1993. Una semplice e umile abitazione popolare che il Centro Padre Nostro ha acquistato e trasformato in museo, che viene visitato da circa 15mila tra scolaresche e pellegrini ogni anno. Cartabia nella casa di padre Puglisi ha incontrato il fratello di padre Puglisi, Francesco, e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, anche lui a Palermo per la commemorazione delle vittime nel trentennale delle stragi di Capaci e di via D'Amelio e per la sigla di un protocollo d'intesa con il Centro. Prima di lasciare l'abitazione il ministro ha lasciato un pensiero nel registro dei visitatori: "Il ministro dell'istruzione e il ministro della giustizia oggi si sono incontrati in questa casa, educazione e giustizia procedano di pari passo, grazie all'opera paziente e tenace di tutti gli operatori del Centro Padre Nostro. Grazie Padre Puglisi". (ANSA).