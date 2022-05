Falcone: sorella Maria, no a sponsor politici non adamantini

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - "Questa terra ha avuto una politica collusa. Ricordiamo Lima e Ciancimino. Non si può permettere a un candidato politico di qualsiasi corrente di avere come sponsor un personaggio il cui passato non sia adamatino. Non ci deve essere alcuna macchia Non ho niente da dire contro Cuffaro o Dell'Utri. Hanno scontato la pena. Ma non sono adamantini e limpidi". Così Maria Falcone nel corso della manifestazione in corso al Foro Italico di Palermo dal titolo "Trent'anni 1992 - 2022" organizzata dal quotidiano "La Repubblica". (ANSA).