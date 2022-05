Falcone: ritinteggiata scritta 'No Mafia' su casina Capaci

(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - Torna a essere visibile la scritta "No mafia" sulla casina che sovrasta la zona dell'autostrada dove avvenne la strage di Capaci In collaborazione con Amap, che e' proprietaria dell'immobile, è stata infatti tinteggiata nuovamente la scritta realizzata nel luogo da cui fu innescato l'esplosivo che uccise i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. "Desidero ringraziare tutte le maestranze e i tecnici di Amap che ieri e oggi hanno collaborato con le associazioni che hanno organizzato il corteo e la pittura per dare nuova brillantezza alla scritta sulla casetta di ingresso alla galleria Manolfo che sovrasta Capaci, di proprietà della nostra azienda. Quella scritta è un'icona dell'impegno civile e della ribellione nonviolenta dei cittadini delle cittadine contro la violenza, la cultura di morte e l'illegalità di cui la mafia è portatrice.

Amap è e sarà sempre al fianco di chi porta avanti questa battaglia" ha dichiarato Alessandro Di Martino, al termine della manifestazione organizzata oggi da un cartello di associazioni di Capaci e Isola delle Femmine. (ANSA).