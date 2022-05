Polizia sequestra 176 kg di marijuana a Catania, un arresto

(ANSA) - CATANIA, 18 MAG - La polizia ha arrestato a Catania un 46enne per spaccio sostanze di stupefacenti. Agenti della squadra mobile della Questura in un garage di sua proprietà, nel rione Cibali, durante una perquisizione hanno trovato 176 chilogrammi di hashish, 700 grammi di cocaina e 780 grammi di marijuana, racchiusi in buste di plastica, alcune delle quali sottovuoto. Sequestrato anche materiale per il confezionamento di dosi. La droga sequestrata ha un valore stimato dagli investigatori in almeno un milione di euro. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto in carcere. (ANSA).