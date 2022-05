Enpa, salvati gattini trovati in cassonetto rifiuti a Lipari

(ANSA) - LIPARI, 18 MAG - "Abbiamo salvato dei gattini appena nati gettati nel cassonetto dei rifiuti". Lo afferma, in una nota, l'Enpa Eolie. "A Lipari - si legge nel comunicato - ancora accade questo. Sono immagini forti, ma è giusto sapere cosa accade. Gattini gettati nell'indifferenziata chiusi in un sacchetto. Poco da aggiungere se non tanto dispiacere e dolore".

"Questa è la situazione in tante frazioni dell'isola - aggiungono i volontari dell'Enpa Eolie - proviamo a fare il possibile tramite le sterilizzazioni, ma non basta mai. Terapie da fare direttamente sul posto, trattamenti, catture.

Attualmente non disponiamo di un ricovero per gatti e perciò siamo costretti a chiedere stalli di fortuna e aiuto a chiunque possa fornircene. Chiediamo collaborazione e di fare segnalazioni alle autorità competenti". (ANSA).