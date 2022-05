Migranti: in 450 su barcone arrivati nel porto di Pozzallo

(ANSA) - POZZALLO, 17 MAG - Un barcone con 450 migranti scortato dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto sta per entrare nel porto di Pozzallo. Lo rende noto il sindaco del paese marinaro del Ragusano, Roberto Ammatuna, sottolineando che "la macchina dell'accoglienza è pronta". Il vecchio motopeschereccio con 450 migranti a bordo è approdato intorno alle ore 7 al porto di Pozzallo. Era stato segnalato ieri sera a circa 30 miglia da Portopalo, nel Siracusano.Sono state le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza ad avere scortato il vecchio barcone, di circa 25 metri, sino alla riva. Subito scattata in banchina la macchina dell'accoglienza. Le operazioni di sbarco sono iniziate. A bordo anche donne. Non sembrano al momento esserci situazioni di criticità tra i i migranti.

"Con la bella stagione in arrivo - dice il sindaco di Pozzallo - è probabile l'intensificarsi anche di questa tipologia di sbarchi autonomi. E' inevitabile ormai la presenza nel Mediterraneo di una forza militare europea. Il salvataggio di migliaia di vite umane non può essere soltanto prerogativa di qualche Ong". (ANSA)