Falcone: corsa virtuale della memoria a 30 anni dalla strage

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Fino a lunedì 23 maggio si correrà la 5/a edizione della Corsa per la memoria, organizzata da Go Green, con il patrocinio non oneroso della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, della Fidal e del Comune di Palermo. Undici giorni di corsa ovunque, grazie al format virtual, con una dedica alle 11 vittime delle stragi di Capaci e di via D'Amelio (quest'anno la ricorrenza dei 30) e a tutte le vittime della mafia. L'evento non è solo un appuntamento sportivo: fin dall'inizio il senso era di valorizzare il ricordo, ma anche l'esempio delle vittime delle stragi. La virtual run, caratterizzata dall'hashtag #IOCISONO, è aperta a tutti coloro che desiderano testimoniare, in qualsiasi parte del mondo, con la propria corsa, la fedeltà a questi valori. Valori in nome dei quali persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i componenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, il 23 maggio 1992. Il programma prevede: 5 km Adult Run (a partire dai 15 anni); 2 km Kids Run (da 4 a 14 anni); 2 km Family Run (Iscrizione a squadra da 3 a 6 partecipanti); 2 km School Run (Iscrizione squadra da 10 a 30 partecipanti). Per iscriversi: http://corsaperlamemoria.it/landingpage/ Nutrito anche quest'anno il team di smbassador della Corsa per la memoria: Luca Bastianello, Giorgio Calcaterra, Francesca Canepa, Rosaria Console, Leonardo Di Angilla, Martina Galletta, Sebastiano Gavasso, Paolo Giangrasso, Francesco Guerra, Anna Incerti, Alice Mangione, Valentina Marchei, Anna Maria Mencoboni, Annalisa Minetti, Marco Olmo, Francesco Puppi, Edoardo Purgatori, Gloria Radulescu, Irene Righetti, Massimiliano Rosolino, Orazio Spoto, Massimo Varini, Ala e Osama Zoghlami. (ANSA).