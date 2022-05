Droga: operazione Cc nel ragusano, 11 arresti

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - Una vasta operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa è in corso in tutta la provincia. I militari stanno eseguendo 11 arresti nei confronti dei presunti esponenti di una organizzazione che avrebbe gestito il traffico di stupefacenti tra il capluogo ibleo e Vittoria.

Sono impegnati complessivamente 75 militari insieme a due unità cinofile e ad una squadra dei Carabinieri Cacciatori di Sicilia, con perquisizioni e sequestri che sono ancora in corso.

I particolari dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa congiunta con il Procuratore della Repubblica Fabio D'Anna che si svolgerà alle 10.30 nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa. (ANSA).