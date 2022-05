Open Arms: pausa guasto, panelle e cannolo per Salvini

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - Pranzo palermitano doc per Matteo Salvini. Durante la pausa forzata per il guasto all'impianto elettrico nell'aula bunker dell'Ucciardone dove si svolge il processo Open Arms, il senatore Salvini, che è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio, ha approfittato per mangiare, gustando le tipicità palermitane. "Ho mangiato pane e panelle, un arancina e un cannolo con la ricotta", ha detto Salvini intrattenendosi con i cronisti nella saletta antistante l'accesso al bunker, nell'attesa che l'elettricista ripristinasse l'impianto.

"Ogni volta che vengo a Palermo apprezzo sempre di più questa città, che è bellissima", ha affermato. (ANSA).