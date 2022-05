Palermo: Cascio (Fi), ho ritirato a malincuore candidatura

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - "A malincuore ho ritirato la mia candidatura per non creare una frattura insanabile all'interno del centrodestra, per tenere unita la coalizione e per non lasciare Palermo di nuovo nelle mani di un governo di sinistra.

Ciò non significa che il mio desiderio di impegnarmi per migliorare questa città sia cambiato. Anzi, spero di poter essere utile e di avere un ruolo chiave nella prossima amministrazione per potermi prendere cura della mia città". Lo scrive in un post su Facebook Francesco Cascio (Fi), dopo la decisione di ritirare la sua candidatura a sindaco di Palermo per sosteere il candidato unico del centrodestra Roberto Lagalla.

"Ringrazio tutti i miei amici che mi hanno sostenuto - aggiunge - e continuano a farlo ogni giorno. E anche tutte le persone che non mi conoscono e che mi hanno inviato tantissimi attestati di stima. Voglio dirvi che non ho intenzione di mollare, ma voglio impegnarmi ancora di più per la nostra Palermo". (ANSA).