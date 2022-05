Tv: a Stromboli iniziate riprese su serie protezione civile

(ANSA) - STROMBOLI, 07 MAG - A Stromboli, vulcanica isola delle Eolie sono iniziate le riprese della serie televisiva dedicata alla Protezione civile. Una delle puntate è prevista a Stromboli che per via del cratere tra i piu' attivi d'Europa è ben controllata dalla Protezione civile e dall'Ingv, così come nella vicina isola di Vulcano. Tra i protagonisti vi sono Ambra Angiolini e il giovane attore agrigentino Angelo Maria Sferrazza. La regia è curata da Marco Pontecorvo, salito alla ribalta grazie alla fiction di Raiuno dedicata al piccolo "Alfredino", il bambino morto all'interno di una cisterna. A Stromboli le riprese dureranno fino a fine mese. (ANSA).