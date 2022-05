Salvi,inimmaginabile esercito invasore in Ue contro fratello

"La Conferenza dei procuratori generali del Consiglio d'Europa si apre nella incertezza e nel dolore. Non avremmo mai immaginato che il suolo della nostra Europa potesse essere nuovamente percosso da eserciti invasori, contrastati dalla strenua resistenza di un popolo. Mai avremmo immaginato che tutto ciò avvenisse ad opera di un membro del Consiglio e contro un fratello, anch'esso membro del Consiglio".

Così il presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, intervenendo alla Conferenza in corso a Palermo. "La fiducia reciproca - ha detto - il mutual trust è la base minima delle forme di collaborazione che si affacciano al futuro, è fondamentale anche rispetto alla sfida dei prossimi mesi, quando sarà necessario che i Paesi europei diano supporto alla Corte penale internazionale e ai Paesi che procedono, sulla base delle loro legislazioni, ad accertare se nella guerra di invasione della Ucraina siano stati commessi crimini contro l'umanità. E' importante che le prove vengano raccolte al più presto e in forme utili al processo, cioè con garanzia di imparzialità".

"Sono processi difficili, ma che restano all'interno della rule of law - ha aggiunto Salvi - Infatti, nemmeno all'oppresso è consentito di violare i diritti fondamentali".