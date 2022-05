Dattiloscritto 'Gattopardo' donato al Centro Studi Bassaniani

(ANSA) - FERRARA, 04 MAG - Il dattiloscritto de 'Il Gattopardo' di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con le correzioni e l'editing in originale di Giorgio Bassani, è ora esposto al Centro Studi Bassaniani del Comune di Ferrara, a Casa Minerbi.

La notizia arriva nel giorno in cui la curatrice del Centro, Portia Prebys, compagna dello scrittore negli ultimi 25 anni di vita, ha formalizzato davanti al notaio una nuova donazione, con il sindaco Alan Fabbri, l'assessore Marco Gulinelli e alla presenza dell'ex primo cittadino Tiziano Tagliani, che aveva seguito due precedenti donazioni del materiale bassaniano. Nuova donazione di cui il celebre romanzo è parte di un corposo complesso di documenti, che comprende la stampa delle bozze del 20 maggio, del 28 luglio e la prefazione del 15 ottobre 1958, sempre de 'Il Gattopardo', con copie dell'originale frontespizio, della prima e dell'ultima pagina del manoscritto, corredati da commenti e correzioni di Bassani. La donazione conta, tra l'altro, quattro quaderni manoscritti dell'autore, 1.368 pagine anche dattiloscritte e con correzioni, bozze complete, saggi con appunti in italiano e inglese, un libro con dedica manoscritta di Bassani all'avo materno. Vi si trovano anche i quaderni manoscritti di poesie 'Epitaffio' e 'In gran segreto', già esposte e visibili a Casa Minerbi in teche dedicate. Prebys lascia al Comune anche una scultura, con dedica, di Arnoldo Pomodoro, un grande tavolo rotondo in noce dell''800, i premi 'Tormargana' del 1974, con scultura di Ruta, 'Città di Tivoli' e 'Villa d'Este' del 1983, tre dipinti ad olio su tela di un pittore orientalista della seconda metà del XIX secolo. Alcuni 'pezzi' del lascito arriveranno prossimamente da Roma. Nel corso della firma dell'atto notarile "è stato espresso profondo cordoglio" per la scomparsa di Lino Capolicchio, scelto nel 1970 da Vittorio De Sica per il suo ruolo più celebre, quello di Giorgio, protagonista de 'Il giardino dei Finzi Contini', film liberamente ispirato al romanzo di Bassani.

(ANSA).