Aeroporti: Palermo; record di traffico ad aprile

(ANSA) - PALERMO, 02 MAG - Numeri da record all'aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo.

Ad aprile i passeggeri in transito sono stati 636.650, +7,91% rispetto allo stesso mese del 2019 (589.970), pari a un aumento - in valori assoluti - di ben 46.680 viaggiatori. Si registra un balzo in avanti anche per i voli: +6,32% (4.711 movimenti contro 4.431 di aprile 2019). Aprile è stato il mese con la migliore percentuale di traffico internazionale, che ha inciso per il 27,35% sul totale dei transiti. In recupero anche l'andamento annuale (gennaio-aprile) dei voli rispetto ai primi quattro mesi del 2019: +6,4% movimenti (14.775 contro 13.886); manca invece un piccolo passo per raggiungere i livelli di traffico passeggeri del 2019: -3,96% (1.754.933 contro 1.827.373).

Il traffico internazionale ha toccato quota 21,23% sul totale dei viaggiatori transitati nei primi quattro mesi dell'anno.

Infine, il trend positivo registrato negli ultimi mesi fa ben sperare sulle performance di maggio, che dalle prime proiezioni risultano migliori di maggio 2019. (ANSA).