Palermo:Miccichè,Lagalla? Disponibili ma ci vuole educazione

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - "Noi siamo disponibili a confrontarci per l'unità del centrodestra a Palermo, ma ci vuole educazione. Non ci è piaciuto il comunicato che Lagalla ha fatto ai suoi, volevano usare la nostra apertura contro di noi. Ora faremo noi le nostre proposte, vediamo che succede". Così il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, a conclusione della riunione a Palazzo Reale con gli alleati di Ncl e Mna e Francesco Cascio, candidato sindaco a Palermo.

Miccichè si riferirebbe a un messaggio che il prof. Lagalla ha girato ad alcuni dei suoi alleati (Udc, FdI e Iv) dove comunicava che aveva ricevuto una telefonata da Miccichè e scriveva in conclusione: "Il dado è tratto". (ANSA).