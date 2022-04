Palermo: assemblea +Europa lancia candidatura Ferrandelli

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - +Europa sceglie Palermo per la propria assemblea nazionale, che si svolge oggi e domani al Grand Hotel Piazza Borsa, nella città che vede il presidente dell'assemblea del partito, Fabrizio Ferrandelli, candidato a sindaco alle elezioni del 12 giugno, sostenuto da Azione di Carlo Calenda e da due liste civiche, una delle quali, "Rompi il sistema", costituita da under 25. Ad aprire i lavori, oltre a Ferrandelli, ci sono il segretario nazionale di Più Europa, il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova; il presidente Riccardo Magi, la tesoriera Maria Saeli. Collegata in video, la senatrice Emma Bonino, costretta a casa da una caduta.

Ferrandelli, consigliere comunale uscente, parla di "una città in ginocchio, dove è persino impossibile seppellire i propri morti. Una città da tempo in dissesto funzionale, dove false narrazioni si sgretolano come sabbia". Guardando a quello che si muove negli altri schieramenti, Ferrandelli punta il dito contro "un professore di centrodestra che negli ultimi vent'anni non ha lasciato alcun segno" (il riferimento è a Roberto Lagalla) e al candidato del centrosinistra Franco Miceli, "costretto a litigare con l'assessore uscente ai cimiteri, che però partecipa alle elezioni nel suo stesso schieramento".

Per Della Vedova le priorità di Palermo sono scuola, lavoro e investimenti, e segnala "un'assenza di progettualità nelle amministrazioni comunale e regionale". Secondo Magi "bisogna aumentare la portata riformatrice delle amministrazioni e cercare un ancoraggio con l'Europa". (ANSA).