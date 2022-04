Lampedusa isola di pace, inaugurata scultura in bronzo

(ANSA) - LAMPEDUSA, 29 APR - E' stata inaugurata, in piazza Castello a Lampedusa, la scultura in bronzo "Insieme" donata alla comunità dallo scultore milanese Lucio Oliveri e da Re d'Italia Art - società internazionale per il collezionismo e l'editoria d'arte.

Anche questo appuntamento è rientrato nel programma di "Lampedusa, isola di pace", una tre giorni di eventi organizzati dall'amministrazione comunale che si concluderanno domani.

Insieme al sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, erano presenti alla cerimonia l'artista Lucio Oliveri, il presidente di "Re d'Italia Art" Marco Giordano e la coordinatrice del progetto Marzia Perotta. L'opera, che con il basamento arriva ad un'altezza totale di circa 5 metri, rappresenta due mani, una di un adulto e l'altra di un bimbo, che si tengono tra loro.

"La scultura si ispira ad un gesto di solidarietà, di aiuto, che può avvenire tra un adulto ed un bambino come tra chi è più forte e sta aiutando qualcuno un difficoltà" - ha detto l'artista Lucio Oliveri - . "Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa - ha detto il presidente di Re d'Italia Art - la pace si costruisce anche con l'arte, siamo felici di aver donato un tassello al percorso di Lampedusa". "Donare quest'opera alla comunità dell'isola significa anche riconoscere il grande impegno che Lampedusa da anni porta avanti sul fronte umanitario", ha detto Marzia Perotta, coordinatrice del progetto. "Nel titolo di questa scultura, chiamata 'Insieme', c'è lo spirito che muove il percorso di pace che Lampedusa ha voluto avviare" ha spiegato il sindaco Totò Martello. (ANSA).