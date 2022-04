Al via Conformazioni, festival tra danza e musica rock

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - Si apre con l'ormai tradizionale evento urbano aperto al pubblico e gratuito la terza giornata di Conformazioni. E' la scalinata del Teatro Massimo a ospitare mercoledì 27 aprile alle ore 15 la performance Massimo equilibrio di Manfredi Perego. Per l'occasione il coreografo, tra i più interessanti della sua generazione, per la prima volta a Palermo, inscena una performance concepita come un flusso di movimenti continuo e magnetico della durata di tre ore, in costante dialogo con l'eccezionale spazio scenico e coadiuvato dai ballerini che restituiscono così al pubblico l'esperienza fatta nel workshop tenuto dall'artista nei due giorni precedenti.

Nello stesso giorno arriva per la prima volta al festival Cristina Donà, voce tra le più originali del rock di matrice mediterranea, divenuta prima punto di riferimento e poi figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani. Per Conformazioni l'artista presenta, con un doppio appuntamento alle ore 18 e in replica alle ore 21 al Teatro Biondo - Sala Strehler, Perpendicolare, spettacolo nato da una collaborazione con il coreografo Daniele Ninarello, e il musicista Saverio Lanza.Tra canzoni che risuonano nei corpi, movimenti che fioriscono dalle parole e dai suoni, "Perpendicolare" è un innesto affascinante e naturale tra il mondo musicale di Cristina Donà e la danza del coreografo Daniele Ninarello, plasmati e cuciti insieme dal musicista e compositore Saverio Lanza. Un incontro che muove verso territori espressivi profondi che indagano direzioni multidisciplinari inusuali e intrecci di senso inaspettati. Materiale inedito nato appositamente per lo spettacolo e alcune tra le canzoni più note della cantautrice si aprono nello spazio della performance come una visione che scorre fin sotto la pelle di chi ascolta.

