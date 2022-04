25 aprile: Musumeci, impegnarsi per pacificazione nazionale

(ANSA) - PALERMO, 25 APR - "Riconsacrare come prioritari i valori della libertà e della democrazia, nella ricorrenza del 25 Aprile, significa anche impegnarsi a lavorare per una definitiva pacificazione nazionale". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"A quasi ottant'anni dalla fine della guerra - aggiunge -, abbiamo tutti il dovere di lavorare per una Italia più giusta, senza lasciare spazio all'odio ed al rancore. E rivolgere un commosso pensiero al popolo ucraino, vittima in queste settimane di una inaudita aggressione militare". (ANSA).