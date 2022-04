Sicilia: Miccichè, lavoriamo per incontro Meloni-Berlusconi

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - "Capisco che Giorgia Meloni non possa accettare quello che dice Miccichè ma quello che dice Berlusconi sì. Dobbiamo lavorare per favorire questo incontro".

Lo ha detto Gianfranco Miccichè che ha partecipato, in mattinata, alle Terrazze dell'Antico stabilimento balneare di Mondello alla conferenza stampa di presentazione di Francesco Cascio, candidato sindaco di Forza Italia, Lega-Prima l'Italia, Noi con l'Italia e Coraggio Italia alle prossime elezioni amministrative di Palermo. (ANSA).