Comunali Palermo: La Russa, FI e Lega non annuncino Cascio

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - "Ci appelliamo alle forze di centrodestra perché non procedano al previsto annuncio di oggi della candidatura Cascio e del suo vice per consentire una comune valutazione dei candidati sindaci a Messina e Palermo e la contestuale definizione del candidato di centrodestra alla Presidenza della Regione Siciliana". Lo dice in una nota Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia. "'FdI ribadisce ancora una volta di voler perseguire a Palermo e nelle elezioni regionali, l'unità del centrodestra - sottolinea La Russa-. Dopo le scelte tra loro discordanti a Messina di Lega e Fi, la possibile unità della coalizione verrebbe ulteriormente vanificata dalla ufficializzazione a Palermo di un ticket Lega/Fi senza alcuna condivisione con Fratelli d'Italia. La conferma di Musumeci che ha governato e governa con competenza e onestà insieme ai partiti di centrodestra è un imprescindibile segno di unità, utile a rafforzare anche le compagini in campo per le amministrative. La volontà, invece, di proseguire nella incomprensibile scelta di rinviare ogni scelta sulla Regione, o peggio a dichiarare una preclusione alla naturale ricandidatura dell'uscente presidente - aggiunge La Russa - minano inevitabilmente la coesione della coalizione e disorientano i nostri elettori".

"Se confermato, questo unilaterale atto di esclusione del nostro movimento da ogni decisione - avverte il senatore di Fratelli d'Italia - ci costringerà ad assumere, liberi da vincoli di coalizione, le valutazioni conseguenti. Se l'annuncio previsto avesse luogo, nelle prossime ore ci vedremmo costretti a indicare, quale candidato sindaco di Palermo, la persona che riteniamo più competitiva e più adatta a guidare il rilancio della Città di Palermo. La Capitale della Regione Siciliana non merita ticket dettati più dalla volontà di contrastare FdI piuttosto che di battere sinistre e M5S", conclude. (ANSA).