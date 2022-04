Comuni: Palermo; sindaco, Draghi eviti dissesto

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - "Noi continuiamo a essere contro il partito del dissesto, che arrecherebbe danni enormi alla città. Ho chiesto e torno a chiedere al presidente Draghi un intervento del governo anche per riequilibrare la condizione di Palermo rispetto a quella di Torino, Roma e Napoli che hanno ottenuto oltre un miliardo a fronte dei nostri 178 milioni".

Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ai cronisti commentando la bocciatura in Consiglio comunale della delibera per il raddoppio dell'Irpef che avrebbe liberato fondi nazionali per il Comune.

Per Orlando chi ha votato contro la delibera "sa di non avere speranze di potere governare la città e quindi non è preoccupato di garantire la buona amministrazione". "Io invece sono convinto che il mio dovere fino alla fine sia di garantire l'amministrazione della città - aggiunge il sindaco - Il dissesto significa disprezzare i diritti e le esigenze dei palermitani. Noi torneremo a fare tutto quello che serve per evitare il dissesto". (ANSA).