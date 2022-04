Salvini, Dell'Utri sostiene Musumeci? Parla a titolo personale

(ANSA) - PALERMO, 08 APR - "Dell'Utri parla a titolo personale, non mi sembra che rappresenti nessuno". Così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che in una pausa del processo Open Arms in corso a Palermo gli hanno chiesto un commento alle dichiarazioni di Marcello dell'Utri secondo cui Nello Musumeci è il miglior candidato del centrodestra per le regionali d'autunno. E sulle candidature del centrodestra per il sindaco a Palermo ha detto: "Qualcuno dovrà fare un passo indietro".

Salvini ha anche detto: "A Draghi ho chiesto altri miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese che non ce la fanno a pagare le bollette di luce e gas". "C'è la guerra, c'è la pandemia ancora in corso e ipotizzare aumenti di tasse non è assolutamente immaginabile: abbiamo chiesto un incontro a Palazzo Chigi come centrodestra perché nel provvedimento fiscale c'è scritto che si ipotizza un aumento del sistema duale delle tasse sui Bot, sui titoli di Stato, sulla cedolare secca sugli affitti e con la riforma del catasto evidentemente se aumenta il valore di una casa aumentano le tasse che i cittadini pagano e ci sono ripercussioni sull'Isee, sui contributi pubblici e sul portafoglio delle famiglie", ha aggiunto (ANSA).