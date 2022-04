Editoria: rassegna Via dei librai torna in presenza

(ANSA) - PALERMO, 07 APR - Torna in presenza dopo due anni la "Via dei librai", la rassegna dell'editoria che da sette anni si svolge nel quartiere storico del Cassaro. In programma, dal 22 al 25 aprile, incontri, presentazioni, dibattiti. Il tema conduttore della manifestazione, "Interconnessioni e snodi", sviluppa quelli delle ultime edizioni: al centro la capacità della scrittura e della lettura di mettere insieme mondi diversi.

Oltre che nelle tre isole letterarie (piano della Cattedrale, vicolo del Giusino e piazza Bologni) si terranno incontri anche alla Biblioteca centrale della Regione che apre le porte e organizza tre visite guidate al rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale. Decine di iscrizioni, inoltre, alla rassegna dei "booklovers". Il programma si aprirà la mattina di venerdì 22 con uno spazio dedicato alle scuole che saranno protagoniste contemporaneamente in tutti gli spazi e con la staffetta della pace degli studenti.

Una delle novità più importanti è il ritorno degli appuntamenti sul palco sotto la Torre dell'Orologio della Cattedrale. Saranno oltre una quarantina i partecipanti tra editori, associazioni e enti che con i loro stand riempiranno il Cassaro tra i Quattro Canti e Porta Nuova. (ANSA).