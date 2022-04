Vittorio Storaro gira un video su Sicilia terra di luce

(ANSA) - PALERMO, 01 APR - Vittorio Storaro, insignito di ben tre premi Oscar per "Apocalypse Now", "Reds" e "L'ultimo Imperatore", girerà in maggio un video in Sicilia che avrà come principale protagonista la Sicilia, terra di luce. Partendo dai contenuti fotografici e video creati dal Maestro, Perimetro coinvolgerà una Community di fotografi con la Open Call denominata Lightland che mette al centro la luce e la Madre Terra. Le immagini saranno pubblicate sul canale Instagram @cusumanowinery.

"La potente luce della Sicilia - racconta Diego Cusumano, della omonima azienda vinicola che ha promosso l'iniziativa - è l'energia di questa terra. E i vini ne sono l'espressione. Con mio fratello Alberto ci interroghiamo da tempo su come raccontare il tratto distintivo della luce. La domanda ha assunto massima urgenza ora, dopo due lunghi anni di buio. La scintilla che - è il caso di dire, ci ha illuminati - è scattata durante il progetto di questo nuovo vino chiamato Fosnuri, il cui nome nasce dall'unione del termine luce in greco fos e in arabo nuur, nella Tenuta di San Giacomo a Butera dove la luce è "al quadrato" perché potenziata dalla rifrazione del terreno calcareo bianchissimo. Il massimo interprete della luce è Vittorio Storaro che all'invito che gli abbiamo fatto tramite Perimetro, ha risposto con entusiasmo".

Sarà proprio il maestro Storaro a presiedere la giuria di Lightland che intende organizzare intorno a queste fotografie una raccolta fondi a scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto all'Istituto Mario Negri, ente morale impegnato dal 1961nella ricerca biomedica al servizio della salute pubblica. "Sarà anche questo - conclude Diego Cusumano -un modo per rivedere la luce", alludendo alla speranza che la ricerca infonde nelle persone malate. (ANSA).