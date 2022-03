Maltempo: forte vento; oltre 80 interventi soccorso a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - È stata una lunga notte per i vigili del fuoco quella appena trascorsa a Palermo e in provincia. Oltre 80 interventi per alberi, tettoie, lamiere, pensiline strappate via dal vento e altri 90 ancora in coda.

Nella palazzina crollata in parte in via Ximenes al Borgo Veccho non ci sono feriti. I pompieri hanno scavato per ore e solo a tarda notte hanno accertato che sotto i calcinacci non c'era nessuno. Nessuno ferito anche all'aeroporto di Palermo dove alcune barriere in cartongesso sono state abbattute dalla furia del vento. Qui si sono registrare scene di panico. L'autista di un Tir è volato via dalla sede stradale nella zona di Lascari.

Trasportava un carico di scarpe ed è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Tantissimi gli alberi e le palme finiti in strada. In autostrada, al Foro Italico, in via Messina Marine, in via Oreto. I pompieri hanno liberato le strade.

Restano da verificare tante abitazioni dove c'è il rischio crolli di calcinacci. Una lunga notte è appena passata da questa mattina piove e il vento si è placato. (ANSA).