Droga: scoperte 2 bande di narcotrafficanti, 21 arresti

(ANSA) - MESSINA, 29 MAR - Oltre cento agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati in una operazione che ha portato all'arresto di 21 persone accusate, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti e armi. Per 15 è stato disposto il carcere, per 6 i domiciliari. Uno degli indagati è ancora ricercato.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura di Messina, coordinata da Maurizio de Lucia, hanno consentito di far luce su una organizzazione criminale, armata, perfettamente organizzata che riforniva di droga i quartieri cittadini di "Gazzi" e "Manglialupi".

L'inchiesta nasce dalle rivelazioni di alcuni testimoni che, a fine 2018, avevano svelato l'sistenza di una centrale di spaccio nel rione "Gazzi". L'input è stato, poi, approfondito con intercettazioni e pedinamenti che hanno portato alla scoperta di due distinte cellule criminali: una più ristretta, che operava in Calabria ed era impegnata nel rifornire la seconda, più articolata e capillare, che immetteva sul mercato di Messina e provincia, grosse partite di cocaina. (ANSA).