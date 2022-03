Turismo ed enogastronomia alleati per vincere sfida mercati

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Il rilancio dei segmenti del turismo e dell'enogastronomia passa dalla valorizzazione del turismo esperienziale. E' il risultato emerso dalla manifestazione "Bacco era un turista? Enogastronomia e turismo per una comune strategia di co-marketing", organizzata dalla Logos Srl Comunicazione e Immagine, in collaborazione con l'Associazione Ricercatori Turismo - Artù, e con Iter Vitis Itinerario culturale del consiglio d'Europa. Nel corso del convegno dal titolo "Comunicazione e Marketing per promuovere l'offerta enogastronomica dei territori siciliani nei mercati turistici", ospitato nel capoluogo siciliano, a Palazzo Branciforte, è stato determinato che queste potenzialità possono essere alla base per individuare delle alleanze strategiche utili ad avviare e a potenziare i processi di internazionalizzazione non solo dei prodotti conservieri e agricoli ma anche per quel che riguarda l'offerta turistica sui mercati esteri di riferimento.

"I dati emersi da questa prima esperienza - sottolinea Toti Piscopo, amministratore unico di Logos srl - saranno rielaborati e nell'immediato faranno parte di un progetto di rilancio complessivo sui mercati internazionali che sarà realizzata in collaborazione con Sicindustria Enterprise Europe Network per poi essere presentati a Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi la cui XXIV edizione è in programma dal 23 al 25 settembre. Non a caso, il quotidiano di informazione turistica di settore Travelnostop.com continuerà ad essere media partner con uno spazio di lingua inglese dedicato, proprio per favorire questo rapporto di interlocuzione. L'obiettivo è inglobare il turismo esperienziale in un fenomeno organizzato e diffuso secondo un orientamento espresso dall'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ed un progetto elaborato con figure di primo piano per dare vita a un'alleanza strategica di sistema che rappresenta anche il primo passo del partenariato con Artù e Iter Vitis". La tre giorni è stata completata dal press trip con giornalisti e opinion leader che tra Palermo e Sambuca di Sicilia hanno verificato i livelli di eccellenza di alcune aziende del settore. (ANSA).