Sicilia: Musumeci, sono come mozzarella scado tra qualche mese

(ANSA) - PALERMO, 25 MAR - "Sono come la mozzarella 'scado tra qualche mese', con un grosso punto interrogativo sul dopo".

Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha chiuso il suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Palermo, dove ha fatto il punto sugli interventi fatti dal suo governo in materia energetico, di utilizzo delle risorse idriche, sul turismo. (ANSA).