Micromobilità: 20mila corse in 100 giorni a Palermo con Tier

(ANSA) - PALERMO, 24 MAR - Più di 20mila corse di monopattini elettrici effettuate e 7mila nuovi utenti registrati: a 100 giorni dall'arrivo di Tier a Palermo, il bilancio è più che positivo con dei numeri che confermano la forte espansione di Tier in Italia e testimoniano quanto le città siano pronte ai servizi innovativi dell'Azienda. "Siamo soddisfatti del successo avuto fino ad ora a Palermo. La città ha accolto con entusiasmo i nostri servizi - ha dichiarato Saverio Gelardi, General Manager di Tier Italia - e ha abbracciato la sharing mobility, scegliendo Tier come partner. L'obiettivo è portare nelle città un servizio integrato e multimodale che potenzia la mobilità urbana con mezzi innovativi ed ecologici. Con la città di Palermo si è instaurato una collaborazione sinergica che sono convinto costituisca solo il punto di inizio".

Tier, presente attualmente in 10 città italiane, punta ad espandere e rafforzare ulteriormente la sua leadership di mercato in Europa. Grazie all'acquisizione di Nextbike e Spin.

Con l'aumento di e-bike ed e-scooter a disposizione, l'Azienda offre una gamma di soluzioni di mobilità multimodale in molte città ed è uno dei primi provider a offrire agli utenti due diverse forme di micro-mobilità in una sola app. (ANSA).