Sicilia: Meloni, Lega e Fi siano chiari su Musumeci

(ANSA) - PALERMO, 23 MAR - "Io sono sempre stata nel centrodestra, non ho mai fatto accordi con la sinistra, siamo leali. Ora chiedo chiarezza agli altri. Sulle amministrative siamo disponibili a valutare le situazioni ma non sempre viene lo stesso dagli altri. Aspetto ancora l'ok di Fi sul sindaco uscente di Verona e aspetto di capire il pensiero di Lega e Fi sulla ricandidatura di Musumeci, visto che mi pare che gli uscenti sono ricandidati se non ci sono ragioni contrarie". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).