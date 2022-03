Sicilia: Miccichè, da Salvini scelta generosa e coraggiosa

(ANSA) - PALERMO, 22 MAR - "Una scelta intelligente, generosa e coraggiosa da parte di Matteo Salvini. Così si rafforza l'alleanza e aumenteranno i consensi per la coalizione". Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, in merito all'annuncio di Matteo Salvini di una lista, "Prima l'Italia", che potrebbe accogliere varie sensibilità del centrodestra, Lega con autonomisti, centristi e civici. (ANSA).