Comunali Palermo: Filoramo (Pd), coalizione forte con Miceli

(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - "Lavoriamo da settimane per arrivare alla candidatura condivisa di Franco Miceli, esponente civico, dalla grande esperienza politica. Il senso di responsabilità del Pd ha fatto sì che attorno a Miceli si raccogliesse il consenso delle forze politiche a suo sostegno Pd, M5s, Sce e movimenti civici e di tutte quelle personalità che legittimamente avevano offerto la loro disponibilità a candidarsi come sindaco". Lo dice Rosario Filoramo, segretario provinciale del Pd, dopo il via libero dei grillini alla candidatura di Franco Miceli a Palazzo delle Aquile. "Adesso è il momento di avviare il confronto sul programma con tutta la città, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente il consenso attorno a Miceli a tutte le forze sane palermitane, in particolar modo a tutti coloro che vedono nel ritorno del centrodestra una iattura per la nostra città. I guasti procurati dal centrodestra alla guida della Regione - conclude Filoramo - non devono e non possono ripetersi a Palermo". (ANSA).