Vino: "Bacco era un turista?", un convegno a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - L'accoppiata turismo ed enogastronomia negli ultimi tempi sta diventando sempre più complementare per il riposizionamento e il rilancio dell'offerta turistica siciliana. E sarà questo il tema che verrà affrontato da esperti e protagonisti delle due filiere nel corso della prima giornata dell'evento "Bacco era un turista?", in programma a Palermo, a Palazzo Branciforte, venerdì 25 marzo. Una giornata di studi che avrà inizio con il workshop riservato alle imprese enogastronomiche e turistiche preaccreditate, prevista nel corso della mattinata, dalle 9 alle 13 a Palazzo Branciforte, e che proseguirà dalle 15 in poi con il convegno dal titolo "Comunicazione e Marketing per promuovere l'offerta enogastronomica dei territori siciliani nei mercati turistici". Dopo i saluti di Girolamo Turano, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana; Toti Piscopo, direttore editoriale Travelnostop.com; e Nino Salerno, delegato all'Internalizzazione di Sicindustria, sono previsti gli interventi di Paolo Morbidoni, presidente Federazione Strade del Vino e dei Sapori d'Italia; Mauro Carbone, direttore Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero; Gori Sparacino, direttore dell'Itinerario Culturale Iter Vitis; Massimo Papa, presidente Distretto produttivo del vino di Sicilia; Roberta Milano, docente di Marketing Internazionale per le Imprese Turistiche; Maurizio Giannone, consulente per il turismo del programma europeo Intelligent Cities Challenge; Salvatore Li Castri, vicepresidente Ordine dei Giornalisti Sicilia; Vincenzo Asero, docente di Economia Politica all'Università degli Studi di Catania. Le conclusioni sono affidate a Girolamo Cusimano, presidente Associazione Ricercatori Turismo Artù.

L'evento, organizzato dalla Logos Srl Comunicazione e Immagine, in collaborazione con Artu' Associazione Ricercatori Turismo, e con Iter vitis - Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, proseguirà il 26 e 27 marzo, con un press trip, tra Palermo e Sambuca di Sicilia, coinvolgendo una decina tra giornalisti e blogger che andranno alla scoperta del paesaggio culturale e rurale legato alla produzione enologica siciliana.

