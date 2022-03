Comunali Palermo: Varchi (Fdi) candidata a sindaco

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - "Siamo in campo per tenere unito il centrodestra". Carolina Varchi mette subito in chiaro, ufficializzando la sua candidatura a sindaco di Palermo per Fratelli d'Italia, che non intende spaccare e frammentare il suo stesso schieramento. Lo dice più volte in piazza San Domenico, a ridosso della Vucciria e con lo sguardo su via Roma, che ha scelto per la sua uscita pubblica "a fianco di imprenditori e commercianti". Per sottolineare che la candidatura nasce ai vertici di Fdi accanto a Carolina Varchi è venuto da Roma Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione del partito di Giorgia Meloni.

Il messaggio che da questa piazza, individuata come simbolo della "desertificazione commerciale" e dell'abbandono del centro storico, Fdi cerca di lanciare è quello di portare al centrodestra le proposte per un'amministrazione stabile, "senza veti né imposizioni".

Con l'uscita pubblica di Varchi il panorama politico si fa più complicato. Con lei sono cinque i candidati della stessa area. Non sono troppi? "Siamo qui - risponde - per fare un ragionamento unitario". E sarebbe disposta, le viene chiesto, di agevolare l'unità facendo un passo indietro? "Il passo indietro - è la risposta - non può essere imposto. Se così fosse noi faremo le nostre scelte. Dopo di che ragioniamo. Si tenga presente comunque che la candidatura è il frutto di un lavoro che si svolge da tanto tempo a fianco dei cittadini, delle associazioni e delle forze produttive". (ANSA).