Anche in Sicilia giornata nazionale Le Donne del vino

(ANSA) - PALERMO, 04 MAR - Torna in presenza la Giornata nazionale dell'associazione "Le Donne del Vino" che giunge alla sua settima edizione. In Sicilia, l'evento dal vivo, organizzato dall'associazione guidata dalla delegata regionale Roberta Urso si terrà sabato 5 marzo, contemporaneamente in due sedi diverse: uno in Sicilia occidentale presso la cantina Baglio di Pianetto a Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo; l'altro in Sicilia orientale, sull'Etna, presso la cantina Tenute Orestiadi - La Gelsomina nel comune di Presa in provincia di Catania.

"Donne, vino e futuro è il tema dell'anno della nostra associazione - dichiara la delegata regionale Roberta Urso -. Ci è stato chiesto dalla nostra presidente nazionale, Donatella Cinelli Colombini, di declinarlo così come poteva essere fatto, nelle nostre corde, dando libertà e spazio ai nostri sentimenti e alla nostra professionalità. Ebbene, abbiamo deciso di farlo diventare un inno alla gentilezza. Parliamo di una gentilezza che si trova anche all'interno dei vini, dei vigneti e delle nostre aziende, perché gentilezza significa anche bellezza, rispetto, sostenibilità e trova corrispondenza in un insieme di principi che sono alla base delle nostre produzioni. Significa anche capacità di fare un lavoro di squadra, di cooperare sempre con uno sguardo rivolto al futuro".

Presso la cantina Baglio di Pianetto, a Santa Cristina Gela, nella prima parte della giornata, riservata alla platea delle socie, si terrà un seminario sul tema della sostenibilità. A dare il benvenuto saranno la delegata Roberta Urso e Dominique Marzotto, produttrice e proprietaria della cantina Baglio di Pianetto che accoglie l'evento. Diversi gli ospiti che racconteranno il loro impegno sociale, etico, civile, la loro idea di futuro come visione e come appartenenza alle proprie radici. Contemporaneamente sull'Etna, la Giornata nazionale dell'associazione si terrà presso la cantina Tenute Orestiadi - La Gelsomina, dove a fare gli onori di casa ci sarà Anna Paola Cipolla, manager e socia di Donne del vino Sicilia. (ANSA).