Vela: a Mondello regate interzonali delle Classi Ilca Laser

(ANSA) - PALERMO, 18 FEB - Si disputeranno sabato e domenica nel golfo di Mondello le regate interzonali delle Classi Ilca Laser 4 e 6. Ad organizzare la manifestazione è il circolo della Vela Sicilia su delega della Federazione Italiana Vela. Le regate sono valide per l'assegnazione dei punti della classifica nazionale di classe e per l'accesso alla prima tappa dell'Italia Cup. Le regate sono aperte ai soli concorrenti della Sicilia, della Calabria e della Campania.

Un'ottantina gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli che si daranno battaglia sul campo di regata che sarà preparato nel golfo di Mondello. Sei le prove in programma, tre sabato e tre domenica. Il segnale di avviso per la prima regata sarà dato domani alle 11.

Le classi sono divise in Ilca 4 sia maschile che femminile per i timonieri nati fra il 2005 e il 2010 e Ilca 6 maschile e femminile categoria open per i nati prima del 2003 e under per i nati dal 2004 al 2007. (ANSA).