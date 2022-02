Sicilia: su comunali e regionali confronto Salvini-Miccichè

(ANSA) - PALERMO, 16 FEB - Amministrative e regionali in Sicilia: ne discuteranno stamani il leader della Lega Matteo Salvini e il coordinatore di Forza Italia nell'Isola Gianfranco Miccichè come confermano fonti dei due partiti.

Forza Italia nei giorni scorsi ha proposto la candidatura alla presidenza della Regione siciliana di Miccichè che si è detto "lusingato", annunciando di volerne discutere con la Lega, l'Udc e gli altri alleati. Il colloquio con il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa c'è già stato, adesso la discussione con Salvini potrebbe accelerare le scelte della coalizione alla ricerca di una sintesi. In campo, infatti, c'è anche il governatore Nello Musumeci che ha già ricevuto il via libera di Fratelli d'Italia per la ricandidatura. Ufficiale la candidatura di Cateno De Luca, indipendente rispetto a centrodestra e centrosinistra. A Palermo, Messina e in altre città si voterà in primavera, le regionali si terranno in autunno. (ANSA).