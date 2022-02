Politiche: sondaggio, FdI prima partito in Sicilia col 26%

(ANSA) - PALERMO, 16 FEB - Se si tornasse alle urne per le elezioni politiche, Fratelli d'Italia sarebbe oggi, con il 26%, primo partito in Sicilia, 5 punti in più del Movimento 5 Stelle, attestato in questa fase al 21%. Il Partito Democratico avrebbe il 18,2%, Forza Italia il 14%; la Lega otterrebbe il 9%.

L'indagine è stata realizzata dall'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 12 al 15 febbraio 2022, su un campione stratificato di 1.000 intervistati, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Sicilia.

La rilevazione tiene conto di due fattori: la recente confluenza in Fratelli d'Italia di "Diventerà Bellissima", il movimento del presidente della Regione Nello Musumeci e il ritorno annunciato di LeU-Articolo 1 nel Pd.

Nel voto per le Politiche, in attesa del posizionamento del Movimento autonomista di Raffaele Lombardo, le altre liste restano per il momento sotto il 4%. Si rileva intanto una disaffezione crescente dei siciliani con un'affluenza stimata al 57%: in calo di 6 punti rispetto al 2018. (ANSA).