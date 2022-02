Tagliano gomme a 6 auto, Cc denunciano 3 minori nel Catanese

(ANSA) - CATANIA, 15 FEB - Tre minorenni sono stati denunciati da carabinieri di San Michele di Ganzaria perché ritenuti gli autori dei danneggiamenti a sei autovetture commessi il 19 gennaio scorso. Secondo l'accusa, utilizzando uno strumento da punta e taglio, avrebbero squarciato i copertoni delle auto posteggiate nel centro del paese del Catanese. Uno di loro è stato ripreso da telecamere di videosorveglianza mentre agiva a bordo di un monopattino elettrico. I tre, muovendosi simultaneamente, avrebbero scelto a caso le autovetture da danneggiare, per poi allontanarsi come se nulla fosse per evitare di destare sospetti tra i passanti. (ANSA).